Bana En Yakın Sanatçı Hülya Avşar

"Zor Yıllar" isimli 11 şarkılık albümü kısa sürede büyük ilgi gören Mustafa kaya, "Hodri Meydan" isimli klip çalışmasıyla da önemli çıkış yakaladı.

Usta yorumcu Mustafa Kaya "Bana en yakın bulduğum sanatçı Hülya Avşar, bütün fırtınalara, arada yaşanan olumsuz dönemlere rağmen her zaman tek başına dişi bir kaplan gibi mücadele etti ve ayakta kaldı. Hülya Avşar'ın dik duruşu ve dirençli ruhunu kendime yakın buluyorum, kadın sanatçılar içinde onun kadar güzel ve güçlü kadın yok her daim zirvede olması da bundandır" dedi.

Özgün müziğin başarılı ismi Mustafa Kaya, müzik dünyasının artık eski dönemlerden daha çok efor ve güç gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler