Haberler » Güncel » İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı! 'Bana kimse ceza kesemez' deyip polislere küfür etti - Haber

İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı! "Bana kimse ceza kesemez" deyip polislere küfür etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sürücünün kullandığı araçla taksinin çarpışması sonucu küçük çaplı bir kaza meydana geldi. Olay yerine gelen polislere "Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin" diyerek küfür eden sürücü, gözaltına alındı.

18.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:33

Fatih'te bir sürücü karıştığı kaza sonrası ortalığı birbirine kattı. 'Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin' deyip polislere küfür eden sürücü gözaltına alındı.

"KRALI GELSİN" DİYEREK KÜFÜRLER SAVURDU

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te İ.B. isimli bir sürücünün kullandığı araçla ticari taksinin çarpışması sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen İ.B., taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici kazadan dolayı özür dileyerek, olay yerine polis çağırarak tutanak tutmak istedi. Bunu üzerine İ.B. ise, " benim hakkımda ceza kesecek. Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum kralı gelsin" diyerek küfürler savurdu.

"BEN KİMSEYİ TANIMAM"

Taksicinin düzgün bir dille trafik polisi çağırmak istemesini yinelemesi üzerine, sürücü İ.B., "Bugün benim aracıma bir taksici daha vurdu, ben bir şey demedim" deyip polislere küfürler etmeye devam etti. Bir vatandaş araya girerek sakinleştirmeye çalışırken, sürücü İ.B. yine küfürler ederek, "Ben sana numaramı vereyim yarın ara beni, ben kimseyi tanımam" diyerek kaza mahallinden ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından görüntülerin yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri o sürücünün peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından sürücü belirlenerek kısa sürede gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı!

Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Haber
21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2 - Haber
21:26 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Haber
21:25 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -1 - Haber
21:25 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
18.12.2019 21:35:12