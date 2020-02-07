'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam aylar sürdü'

Rose Kalemba, 14 yaşından beri yaşadıklarını geçen yıl bir blogda yayımladı. 14 yaşında tecavüze uğramasının ardından saldırının görüntülerinin bir porno sitesinde olduğunu öğrenmesi ve kaldırtmak için verdiği çabanın ne kadar zor olduğunu anlattığı blog yazısının ardından onlarca kadın, aynı sorunu yaşadığını söyleyerek Kalemba'yla iletişime geçti.

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Hemşire, Rose'un yattığı hastane odasında gerekli işlemleri yaptıktan sonra, tam odadan ayrılırken kapıda durdu. Geriye dönüp Rose'a, "Başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm. Benim kızım da tecavüze uğradı" dedi. Sesi titriyordu.

Rose, şaşkınlık içinde baktığı hemşirenin en fazla 40 yaşında olduğunu düşündü.

Tecavüzün ertesi sabahıydı. Kendisine, duygusuzca yaklaşan polisler ve doktorun ardından hemşireyle bu diyaloğu yaşamıştı.

Hem polisler hem de doktorlar, gece, saatlerce süren saldırıyı kendilerine açıkça anlattığı halde, o ana kadar olaydan bahsederken hep "iddia" kelimesini kullanmışlardı. Babası ve büyükannesi dışında hiçbir akrabası da Rose'a inanmamıştı.

Hemşire ise çok farklıydı. O Rose'a inanıyordu.

Bu, Rose için çok küçük de olsa bir umut demekti. Biri başına gelen şeye inanıyor, ciddiyetinin farkına vardığını gösteriyordu. Hemşirenin sözleri sonrası küçük de olsa bir rahatlama hissetti, bu ruh sağlığının düzelmesi için başlangıç bile olabilirdi.

Ancak çok kısa bir süre sonra, Rose'a en ufak bir sempati beslemeyen yüz binlerce kişi, kendisini tatmin etmek için tecavüzü izledi.

Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Rose Kalemba artık sabahları beline kadar uzanan siyah saçlarını aynaya bakarak tarıyor. Aynanın karşısında, saçlarının ucundaki bukleleri eliyle kıvırarak şekil veriyor.

Saldırıdan sonraki aylarda bunu yapması mümkün değildi.

Çünkü kendi yansımasını görmeye tahammül edemiyordu. Evindeki tüm aynaların üzerini örtülerle kapatmıştı.

Rose şimdi 25 yaşında. Her gün saçlarına ve kendisine özel olarak zaman ayırıyor.

Uzun saçlarını taramak zaman alıyor, ancak bu işlem onun için adeta bir terapi görevi görüyor. Saçlarının çok güzel olduğunu biliyor, birçok insan da böyle düşünüyor ve Rose'un saçlarına iltifat ediyor.

Saçlarını taradıktan sonra bir miktar saf kakaoyla kendisine bir çeşit püre hazırlıyor, çünkü katkısız kakaonun iyileştirici etkisini olduğuna inanıyor. Ardından masasına oturup hayattaki hedeflerini günlüğüne yazıyor.

Yapacaklarını yazarken "gelecek zaman" değil, "şimdiki zaman" kullanıyor:

"Ben harika bir şoförüm", "Robert'la çok mutlu bir evliliğim var", "Çok iyi bir anneyim."

İyi araba kullanmak, mutlu bir evlilik yapmak ve çok iyi bir anne olmak, Rose'un hedeflerinden bazıları.

Hikayesini konuşmak üzere oturduğumuzda, uzun uzun taradığı saçlarını omuzlarından aşağı bırakıyor. Neredeyse tüm vücudunu kapatan saçları, adeta bir zırh görevi görüyor.

ABD'nin Ohio eyaletindeki küçük bir kasabada büyüyen Rose için, gece yatmadan önce evin çevresinde yürüyüşe çıkmak günlük aktivitelerden biriydi. Kafasını dağıtıyor, temiz hava alıyor ve sessizlikte huzur buluyordu. Neredeyse her gece yaptığı bu yürüyüşlerden sonuncusuna, 2009'da bir yaz akşamı, 14 yaşındayken çıktı.

Bu yürüyüşte, gölgelerin arasından bir adam belirdi. Rose'a bıçak çekip zorla arabasında götürdü. Arabada 19 yaşlarında, Rose'un daha önce kasabada gördüğü bir adam daha vardı. Rose'u kasabanın diğer ucundaki bir eve götürdüler ve tüm gece, 12 saat boyunca tecavüz ettiler. Evdeki üçüncü bir erkek de tecavüzü kameraya kaydetti.

Rose gece boyunca nefes alamadığını, sık sık bilinç kaybı yaşadığını hatırlıyor. Korkunç bir şekilde dövülmüş ve sol bacağından bıçaklanmıştı. Hareket edemiyordu, tüm kıyafetleri kan içindeydi.

Hatırladığı bir başka şey de, bilinci yerine geldiği bir anda, adamlardan birinin dizüstü bilgisayarını açıp Rose'a, daha önce tecavüz ettikleri kadınların videolarını izletti.

"Ben etnik olarak bir Amerikan yerlisiyim. Saldırganlar ise beyazdı. Aramızdaki güç ilişkisi ortadaydı. İzlettikleri videolardaki kurbanların bazıları beyazdı ama çoğu siyah ya da farklı etnik kökenlerdendi."

Sonlara doğru üç tecavüzcü Rose'u öldürmekle tehdit etti. Kendini toparlamaya çalışan Rose, adamlarla konuşmaya başladı. Serbest bırakırlarsa kimliklerini açıklamayacağına yemin etti. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağını, başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini söyleyerek ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra Rose'u aynı arabaya tekrar bindirip, evine yarım saat yürüme mesafesinde bir sokakta bıraktılar.

Zorlukla evine yürüdü. Kapıyı açıp içeri girdiği anda koridordaki aynada kendisini gördü. Başındaki derin bir yaranın kanadığını da o anda fark etti.

Babası Ron ve bazı akrabaları salonda, öğle yemeği yemek üzere toplanmıştı. Rose'u kanlar içinde görüp ne olduğunu sordular, Rose her şeyi anlattı:

"Babam hemen polisi aradı. Beni teskin etmeye çalıştı. Diğerleriyse... Geç saatte dışarı çıkarak buna benim yol açtığımı, 'arandığımı' söylediler."

Hastanenin acil bölümünde Rose'un yanına erkek bir doktorla erkek bir polis geldi.

"İkisi de bana, herhangi bir vakayla ilgileniyormuş gibi duygusuzca yaklaştı. Hiç nazik değillerdi, herhangi bir insani yakınlık göstermediler."

Erkek polis, bunun Rose'un rızasıyla başlamış ancak sonrasında çılgın bir geceye dönüşmüş bir cinsel birliktelik olup olamayacağını sorguladı.

Rose, bu sorular karşısında dehşete düşmüştü:

"Polis bana bunu sorarken tanınmayacak haldeydim, öyle kötü dövmüşlerdi. Bacağımdan bıçaklanmıştım ve her yerim kan içindeydi..."

Hiçbir aşamada rızaya dayalı olmadığını, bıçak zoruyla arabaya götürüldüğünü polise yeniden anlatan Rose, olayın etkisiyle hala korku içindeydi. Bu sebeple, tecavüz edenlerin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polisin elinde soruşturmayı sürdürmek için hiçbir bilgi yoktu.

Ertesi gün hastaneden çıktığında intihara teşebbüs etti. Yeniden normal hayatına döneceğine inanmıyordu ve o şekilde yaşamak istememişti. Erkek kardeşi tam zamanında odasına gelmişti.

Birkaç ay sonra bir sosyal medya platformu olan MySpace'te, bazı okul arkadaşlarının paylaştığı bir linkte kendi adının etiketlendiğini fark etti. Linke tıkladığında, Pornhub isimli bir porno sitesine yönlendirildi. Tecavüzün görüntüleri birkaç farklı video halinde bu siteye yüklenmişti. Görüntüleri görünce kustu.

"Videoların isimleri 'her yeri tokatlanan ergenlik çağındaki kız ağlıyor', 'ergen kız mahvoldu,' 'bayılan ergen'di. videolardan biri 400 binin üzerinde izlenmişti:

"Videoların en kötüleri de bilincimi kaybettiğim anların çekildiği videolardı. Bilincim yerinde değilken, baygınken bana tecavüz edildiğini görmek en korkunç şeydi."

O anda videolardan ailesine bahsetmeme kararı aldı. Zaten ailesinde birçok insan kendisine destek de olmamıştı. Bunu paylaşmanın Rose'a hiçbir yardımı olmayacaktı.

Birkaç gün sonra fark etti ki, videoları okuldaki arkadaşlarının büyük çoğunluğu çoktan izlemişti:

"Zorbalığa uğradım. Okulda birçok kişi benim arandığımı söylüyordu. Erkekleri buna ben yönlendirmişim, ben bir sürtükmüşüm."

Bazı erkek öğrenciler, ailelerinin kendilerini Rose'dan uzak durmaları konusunda uyardığını söylemişti. Çünkü Rose bu erkekleri "ayartabilir ve sonra tecavüzle suçlayabilirdi."

Rose, o günleri "İnsanlar için kurbanı suçlamak her zaman daha kolaydır" diyerek hatırlıyor.

2009 yılından başlayarak 6 ay boyunca Rose, Pornhub'a birçok e-mail attı. Videodaki kadının kendisi olduğunu, tüm bunların kendi rızası dışında geliştiğini yazıyor ve videoların kaldırılmasını istiyordu:

"Pornhub'a gönderdiğim e-maillerde yalvarıyordum. 'Lütfen, ben henüz bir yetişkin değilim, bu bir saldırıydı, lütfen bu videoyu kaldırın' diye yazıyordum."

Aylarca siteden hiçbir yanıt alamadı. Videolara da hala ulaşılabiliyordu.

"Bir sonraki yıl tamamen kendi içime dönmüştüm. Her şeyden geri çekilmiş ve ayrışmıştım. Hiçbir şey hissetmiyordum, uyuşmuş gibiydim. Her şeyi kendi içimde saklıyordum."

"Göz göze geldiğim her yabancı için, 'Acaba videomu izlemiş midir?' diye düşünüyordum. Acaba benim tecavüz görüntülerimle kendilerini tatmin etmişler midir?"

Kendisini görmeye tahammül edemiyordu. Bu yüzden evdeki tüm aynaları örtülerle kapattı. Dişlerini karanlıkta fırçalıyor, karanlıkta duş alıyor, her daim videoları kimin izlemiş olabileceğini düşünüyordu.

Aylar sonra, aklına bir fikir geldi.

Yeni bir e-mail hesabı açtı. Kendisini bir avukat olarak tanıttı ve Pornhub'a, videoyu kaldırmazsa yasal süreç başlatmakla tehdit eden bir e-mail attı.

48 saat sonra videolar yayından kalkmıştı.

Videolar kaldırıldıktan aylar sonra Rose nihayet yardım almaya başladı. Bir süre sonra da cesaretini topladı ve saldırganların kimliğini psikoloğuna açıkladı. Psikolog, yasalara göre bunu polise bildirmekten sorumluydu. Suçluların kimliği artık polisteydi ama videoları ne ailesine ne polise hala söyleyememişti.

Polis, Rose ve ailesinin "tecavüz mağdurunun nasıl etkilendiğine dair" ifadelerini aldı. Saldırganların avukatı, savunmayı Rose'un cinsel birlikteliğe rıza gösterdiğini söyleyerek yaptı.

Nihayetinde üç saldırgan, "çocuğa yönelik suç işledikleri" gerekçesiyle ceza aldı. Tecavüzden ceza almadılar. "Çocuğa yönelik suç" hafif suçlar kategorisindeydi ve cezaları ertelendi.

Rose ve ailesinin, davayı üst mahkemeye taşımak için ne iyi bir avukatları, ne paraları ne de enerjileri vardı.

Ron Kalemba, bugün sürekli, yıllar önce kızının başına gelen şeyi düşünüyor. Tüm detayları bilseydi, o gün davrandığından farklı davranabilir miydi?

Tecavüzden sonra, kızı bambaşka bir insan olmuştu. Sürekli A alan başarılı bir öğrenciden dalgın, umursamaz, okula gitmeyen ve ödevleriyle ilgilenmeyen bir öğrenciye dönüşmüştü.

Ron, evinin yakınlarındaki ve sık sık gittiği parkta bizimle buluştu. Kızı Rose'la bazen bu parka gelip İncil'den bölümler okuduklarını, geçmiş hakkında neredeyse hiç konuşmadıklarını söyledi:

"Sanki bütün dünya onu yarı yolda bırakmış gibi geliyor. Yaşadığı istimsar herkes için bir şaka gibiydi. Bu olay onun hayatını tamamen değiştirdi ve tüm insanlar, önündeki yolda ilerlerken her adımda onu yalnız bıraktı."

Ron'un Pornhub'daki videolardan 2019'da, Rose kendi ismiyle blog yazısını yazdığında ve sosyal medyada viral olduğunda haberi oldu. Kızına tecavüz edilirken kameraya alındığını ve bu görüntüleri çok sayıda insanın izlediğini hiç bilmiyordu, okulundaki yaşıtlarının Rose'a bu yüzden saldırdığını da:

"Ben de lisedeyken bir kız vardı, hatırlıyorum. Okuldaki bazı çocuklar ona sataşıyordu, hatta bazen dövüyorlardı. Hiçbirimiz sesimizi çıkarmıyorduk, olan biteni izlemekle yetiniyorduk.

"Yıllar sonra bir gün o kıza rastladım ve fark ettim ki, benim de o magandalardan biri olduğuma inanıyor. Çünkü o şiddet görürken ben de sessiz kaldım ve izledim. Gerçekte bunu yapanlar sadece birkaç kişiydi ama hepimizin ona zarar verdiğimizi düşünüyordu çünkü onun için hiçbir şey yapmamıştık. Bu sessizlik de ona bu hissiyatı vermişti."

Peki Rose'un başına gelen de aynı şey miydi?

"Evet ama onun başına gelen çok daha kötüydü," diyor Ron. "Rose dijital bir maganda sürüsüyle uğraştı. Bazıları sessizdi, bazıları istismarcıydı. Onunki bambaşka bir dünyaydı."

Sonraki yıllarda Rose, dijital dünyanın içinde defalarca kayboldu.

Kendisini bloglarda ve sosyal medyada yazmaya, yaşadıklarını anlatmaya adadı. Bu yazıların bazılarında takma isim, bazılarında kendi ismini kullandı.

2019'da, yine sosyal medyada dolanırken Pornhub'la ilgili bazı paylaşımlar gördü. Paylaşım yapanlar, arı koruma derneklerine ve aile içi şiddete karşı savaşan yardım kuruluşlarına bağış yaptığı; sağır takipçilerini düşünerek videolara altyazı koyduğu ve teknoloji endüstrisinde çalışmak isteyen kadınlara 25 bin dolarlık burs sağladığı için Pornhub'ı övüyordu.

Pornhub'a göre 2019'da internet sitesi 42 milyar kere ziyaret edildi. Bu da günlük ortalama 115 milyon ziyaret; saniyede 1200 arama demek.

Rose, "Sosyal medyayı kullanıyorsanız Pornhub'ı görmemeniz mümkün değil" diyor ve ekliyor:

"Kendilerini canlı bir site olarak konumlandırma ve hatta pornodan ötesi oldukları konusunda müthiş bir iş çıkarmışlar. Ancak benimkiler gibi isimlendirilmiş birçok video hala sitede yayımlanıyor. Burada mağdurların haberinin bile olmadığı tecavüz görüntülerinin olup olmadığını bilmek mümkün değil."

Viral olan blog yazısında Rose, tecavüze uğradığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Avukatmış gibi davranana kadar yaşadıklarını Pornhub'ın nasıl görmezden geldiğini de yazıyor.

Bu yazıya onlarca kadın ve birkaç erkek, kendilerinin de aynı şeyi yaşadığını belirterek yanıt yazdı. Bu yorumlara göre bu kişiler de tecavüze uğradı, tecavüz görüntüleri de Pornhub'da yayımlandı.

BBC'ye konuyla ilgili açıklama yapan Pornhub, o dönemde internet sitesinin yönetiminin başkasının elinde olduğunu belirtti:

"Bu korkunç iddialar 2009 yılına ait. Pornhub'ı şu anki sahipleri 2009'dan birkaç yıl sonra satın aldı. Bu sebeple o dönemde bu soruna nasıl yaklaşıldığı konusunda bilgimiz yok. İnternet sitesinin sahibi değiştiğinden beri Pornhub, yasa dışı ya da izinsiz içeriğin kullanımıyla mücadele konusunda, çocukların cinsel istismarıyla mücadele için verdiğimiz söz kapsamında, endüstrinin en sert güvenlik politikalarını devreye soktu. Şirketimiz son model bir parmak izi yazılımı olan Vobile'ı kullanarak, yeni yüklenen videoları muhtemel izinsiz içerikle eşleştiriyor ve bu videoların platforma yüklenmemesini garantiliyor."

Rose'un tecavüz videosuna benzer şekilde 'Uyuyan ergen tecavüze uğruyor,' 'korkunç ergen suistimali' gibi isimlere sahip videoların neden hala Pornhub'da yayında olduğunu sorduğumuzda şirketin yanıtı ise şu oldu:

"Bazıları bu fantezileri uygunsuz bulsa da dünya genelinde birçok insana çekici gelen ve ifade özgürlüğü kanunlarıyla da korunan, belirlediğimiz 'Kullanım Koşulları'na uyan her türlü cinsel ifadeye izin veriyoruz."

Pornhub, 2015'te uygunsuz içeriğe karşı pek de etkili olmayan bir uygulama başlattı ancak cinsel istismar videoları internet sitesinde dolaşmaya devam ediyor.

Geçen yıl Ekim ayında, Florida'da yaşayan 30 yaşındaki Christopher Johnson, 15 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip saldırının görüntülerini Pornhub'a yüklemekle suçlandı.

Pornhub'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Farkına vardığımız anda bu izinsiz videoları kaldırma politikamız gereği, o olayda da videoyu hemen kaldırdık" denildi.

2019'da da Pornhub, "Kızlar Porno Çekiyor" isimli bir kanalını yayından kaldırdı. 22 kadın, kanala, porno videolarda oynamaya zorlandıkları gerekçesiyle dava açtı, kanalın sahipleri "seks işçiliğinde çalıştırılmak üzere yapılan insan kaçakçılığı" suçundan ceza aldı.

Rose, "İnsanlar yıllar önce benim başıma gelen şeyin bugün artık gerçek olmadığını söylüyor olabilir ama kesinlikle durum böyle değil" diyor:

"Kadınlar, blogumu gördükten sonra bana bunun hala başlarına geldiğini söyledi. Bu kadınlar, sosyal medyaya erişimi olan Batılı kadınlar.

"Dünyanın başka yerlerinde, pornonun kitleler halinde tüketildiği Orta Doğu, Asya gibi bölgelerde kullanılan sitelerde yayımlanan videolardaki kurbanın, tecavüz videosunun paylaşıldığından bile haberi olmadığından hiç şüphem yok."

Rose'a e-mail atan kadınlardan birine daha ulaştık. BBC'ye yaşadıklarını anlatan kadın, daha küçük bir porno sitesinde, şirkete birçok e-mail yazdığı ve videonun altına doğrudan yorum olarak da yazdığı halde tecavüz videosunun yıllarca kaldığını söyledi.

Kaliforniya'da yaşayan kadın, videonun bu kaynaktan indirilip farklı porno sitelerine de yüklendiğini anlatıyor.

İnternet sitesinin avukatları, müşterileri olan şirketin "böyle bir durumdan haberi olmadığını" söyledi. BBC, yanıt alabilmek videonun linkiyle birlikte kadının yorumlarının fotoğraflarını gönderdiğinde, birkaç gün içinde video silindi.

Porno sitelerini inceleyen Not Your Porn (Senin Pornon Değil) isimli gruptan Kate Isaacs, "2009'da Rose'un başına gelen, bugün sadece Pornhub'da değil, birçok bağımsız olarak yayın yapan porno sitesinde görülüyor" diyor:

"Tek başına bireyler tarafından kurulan küçük, dolandırıcı porno sitelerine yapabileceğimiz bir şey yok ama Pornhub gibi büyük, ticari siteler yaptıklarının hesabını verebiliyor olmalı. Ancak şu an hesap verebilir değiller, bunun için bir yasa yok."

Aynı zamanda "görüntüye dayalı cinsel istismar" olarak da bilinen "intikam pornosu" ise daha önce rızayla veya rızasız olarak çekilen fotoğraf ya da videoların, karşı tarafın rızası olmadan paylaşılması anlamına geliyor.

Bu içeriği oluşturmak ve paylaşmak/dağıtmak, İngiltere ve Galler'de 2015'te suç unsuru sayıldı. İki yıla kadar hapis cezası da var. Ancak görüntülerin paylaşıldığı platformlar şimdiye kadar bu işten sorumlu tutulmadı.

Isaacs'a göre porno siteler, platformlarında rahatsız edici ve rızaya dayalı olmadan çekilmiş görüntülerin olduğunun farkında:

"Bizim fantezi için rol yapılan, senaryo üzerine üretilmiş videolarla gerçek bir cinsel saldırıyı birbirinden ayırt etmemizin bir yolu olmadığını biliyorlar."

Isaacs, Not Your Porn grubunu, 16 yaşından küçük arkadaşlarından birinin videosu Pornhub'a yüklendiğinde kurdu. Son altı ayda İngiltere'de yaşayan 50'den fazla kadının kendisine ulaşarak cinsel içerikli videolarının rızaları olmadan porno sitelerinde paylaşıldığını bildirdi. Bunlardan 30'u Pornhub'daydı.

Pornhub ve diğer büyük porno sitelerindeki videoları izleyicilerin kendi bilgisayarlarına indirebildiğini, video siteden silinse bile daha önce indirmiş olan bir kullanıcının aynı siteye ya da farklı bir siteye bunu yeniden yüklemesinin çok kolay olduğunu söylüyor.

Not Your Porn, İngiltere'de cinsel içerikli görüntüleri izinsiz çeken ve paylaşanlara ceza verilmesini öngören yasaların çıkarılması için kampanya yürütüyor.

Rose, gelecekten umutlu. 20'li yaşların başındayken erkek arkadaşı Robert'la tanıştı. Anlattığına göre Robert, Rose'un geçmişiyle yüzleşmesine ve tartışabilmesine yardımcı oldu. Rose, Robert'la evlenmek bir kız çocuğu sahibi olmak istiyor. Köpeği Bella'nın kendisine güç verdiğini söylüyor:

"Pitbulların içinde büyüdüm. Agresif olduklarıyla ilgili bir algı var ama aslında çok tatlılar. Sadece insanların kötü davranışlarına maruz kaldıklarında agresifleşiyorlar."

Rose, tecavüzden uzun bir süre sonra hayatını yeniden kurmayı başardı:

"Birçok farklı açıdan baktığımda, müebbetle cezalandırıldım. Şu an bile manavda bana öylesine bakan bir yabancının videomu görüp görmediği konusunda endişeleniyorum."

Fakat ne olursa olsun, artık sessiz kalmak istemiyor.