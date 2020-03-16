Banaz Belediyesi, ilçede dezenfeksiyon çalışması yaptı
Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:12
Uşak 'a bağlı Banaz ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, ilçedeki kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı.
Dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
Belediye ekipleri, ilçedeki kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı.
Dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Manşet
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