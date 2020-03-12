Banaz'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
Banaz'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.
12.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:30
Banaz 'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.
Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Banaz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Adem Eraslan yaptı.
Konuşmasında İstiklal Marşı'nın önemine değinen Eraslan, "Şair Mehmet Akif Ersoy'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize böyle bir eser bıraktı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Sonrasında öğrenciler şiirlerini okudular, "12 Mart İstiklal Marşının Yazılışı" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Slayt sunumunun ardından konuyla ilgili farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Karaca, Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Bozkurt, Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrenciler ve veliler katıldı.
Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Banaz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Adem Eraslan yaptı.
Konuşmasında İstiklal Marşı'nın önemine değinen Eraslan, "Şair Mehmet Akif Ersoy'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize böyle bir eser bıraktı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Sonrasında öğrenciler şiirlerini okudular, "12 Mart İstiklal Marşının Yazılışı" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Slayt sunumunun ardından konuyla ilgili farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Karaca, Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Bozkurt, Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı