Banaz'da 225 Sikke Ele Geçirildi

Uşak
'ın Banaz
ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 225 sikke ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Banaz İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Küçükoturak köyünde bir evde arama yaptı. Aramada Roma
dönemine ait olduğu değerlendirilen 225 sikke ele geçiren ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikkeler, Uşak Arkeoloji Müzesine teslim edildi.
Uşak,Jandarma,Banaz
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:48