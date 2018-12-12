12 Aralık 2018, 11:48
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Banaz'da 225 Sikke Ele Geçirildi

Banaz

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 225 sikke ele geçirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 225 sikke ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükoturak köyünde bir evde arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 225 sikke ele geçiren ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sikkeler, Uşak Arkeoloji Müzesine teslim edildi. Uşak,Jandarma,Banaz
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:48