30.06.2019 14:49
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Banaz'da amatör balıkçılar bilgilendirildi

Banaz

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince amatör balık avcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince amatör balık avcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda amatör balıkçıların uyması gereken kurallar, avlanma esnasında yanlarında bulundurmaları gereken malzemeler hakkında sü ürünleri mühendisleri Cebrail Akça , Naime Solak ve İsmail Tayfuntaş bilgi verdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal yaptığı konuşmada, sucul yaşamın korunması için amatör balıkçıların kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantının ardından yapılan çekilişte dört kişiye olta hediye edildi.
Kaynak: AA
Cebrail , Banaz , Güncel

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