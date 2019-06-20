20.06.2019 09:16
Haberler» Güncel» Haber

Banaz'da "Bulgazdağı Yörük Şenliği" hazırlıkları

Banaz

Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.

Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.
Bulgazdağı Yörükleri Başkanı Yılmaz Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl 15. kez yapılacak şenliğin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Pazar günü yapılacak şenliğe tüm Uşaklıları davet eden Uğur, şenlikteki halk konserinde yerel sanatçıların sahne alacağını ifade etti.
Banaz Belediyesi'nin şenliğe yaptığı destekten dolayı teşekkür eden Ugur, başka illerden de katılım beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Yılmaz Uğur, Banaz, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:35 Altındağ'da topyekün denetim
10:35 Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
10:35 Tekirdağ'dan kısa kısa
10:34 Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)
10:34 Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
10:34 KKA'dan eğitime destek
10:33 Altındağ'da "Sıfır moloz" dönemi