Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Banaz'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Banaz'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Belediye ekipleri, kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı. Köylerde hizmet veren sağlık evleri de dezenfekte edildi.
Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun oldukları yerler başta olmak üzere cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini bildirdi.
Vatandaşlara evden çıkmamaları için anonslar yaptıklarını ifade eden Arpacı, virüsle mücadele çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Banaz'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Haberler
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:39: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 17:38: 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı - Haber 17:38: Domaniç'te belediyeden temizlik kampanyası - Haber 17:38: SULTANGAZİ'DE SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:38: BMMYK'den Kovid-19 ile mücadelede Ürdün'e destek çağrısı - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber 16:25: Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber