01.07.2019 14:30
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Banaz'da ekin zararlılarıyla mücadele

Banaz

Banazlı çiftçiler ekin zararlıları hakkında bilgilendirildi.

Banazlı çiftçil Er ekin zararlıları hakkında bilgilendirildi.
Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, odada gerçekleştirilen programda, ilaçlama ve biçerdöver kontrolleri ile ilgili uyarılarda bulundu.
Ekin bambulu ile ekin kanburu isimli böceklerin Buğday ve arpada verimi düşürdüğünü ifade eden Erdem, bu zararlılarla mücadelenin önemine değindi.
Ziraat Mühendisi Havva Ünal ise ekin zararlılarıyla mücadelede ürün kalktıktan sonra araziyi derin olarak sürmek ve mutlaka ilaçlamanın önemli olduğunu dile getirdi.
Tarlaya her yıl farklı ürünlerin ekilmesini öneren Ünal, kırsal bölgelere ulaşarak çiftçileri sahada bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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