25.06.2019 12:39
Haberler » Güncel » Haber

Banaz'da halk eğitim merkezi sergisi

Banaz

Banaz Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.

Banaz Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.
Banaz İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Biber, serginin açılışında yaptığı konuşmada bu yıl 13 okuma yazma, 40 mesleki ve teknik, 25 genel kurs olmak üzere 78 kurs düzenlediklerini, bu kurslara katılan 556'sı kadın, 348 erkek olmak üzere toplam 904 kişinin başarı belgesi almaya hak kazandığını söyledi.
Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el işi eserlerin yer aldığını belirten Biber, kursiyerleri çalışmalarından dolayı kutladı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise sergilenen eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, eserlerin büyük bir zaman harcanarak yapıldığını ve değer biçilemeyeceğini belirtti.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: AA
Banaz , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:41 2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar
13:41 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret
13:41 MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda başlıyor
13:40 12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar
13:39 Suriyeli çocukların gözünden Türkiye tuvallere yansıdı
13:39 Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale...
13:39 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava