Banaz'da halk pazarları geçici olarak kapatıldı
Uşak'ın Banaz ilçesinde, halk pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
15.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:28
Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Açıklamada, Banaz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla her mahalle ve köyde pazar tezgahı kurulacağı ve vatandaşların buradan alışveriş yapabilecekleri belirtildi.
Kaynak: AA