Banaz'da Kaymakam trafik denetimine katıldı

Banaz
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar
, Ramazan Bayramı
öncesi trafik ekipleriyle yol denetimine katıldı.
İzmir- Ankara
karayolu ilçe girişinde trafik ekipleriyle yol denetimine katılan kaymakam Çağlar, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Bayram süresince ekiplerin 24 saat esasıyla denetim yapacağını belirten Çağlar, trafik yoğunluğunun Arefe günü artmasını beklediklerini söyledi.
Yolcu otobüsüne binerek yolcuların bayramını kutlayan kaymakam Çağlar, trafik denetimleriyle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA
Ankara
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