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Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasan Köyü'nde köylüler yağmur duası yaptı.

11.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:14Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı
'ın ilçesine bağlı Hasan Köyü'nde köylüler yağmur duası yaptı.
Köyü mezarlığında toplanan köylüler adına konuşan Muhtar Remzi Taşçı çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek, "Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha kuru. Bizim köyümüzdeki ve diğer köylerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de köylü olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.
Yağmur duasına Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar da katıldı.

Banaz, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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