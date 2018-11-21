Banaz'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Mevlid'i Nebi Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Banaz
Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü nedeniyle Banaz Kültür Sarayı'nda "Peygamberimiz ve Gençlik" isimli konferans düzenlendi. Uşak
Müftüsü Eyüp
Baldemir'in konuşmacı olarak katıldığı konferansı Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Akpınar
, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.
Konferansın ardından 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri gösteri düzenledi.
İlçede Mevlid'i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Hafta dolayısıyla Banaz Berek Aşevi tarafından yemek düzenlendi.
Banaz
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:46