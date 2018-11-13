Banaz'da Muhtarlar Toplantısı

Banaz
Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği
Olağan Birlik Meclis Toplantısı yapıldı.
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar
'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya köy ve mahalle muhtarları ile Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Jandarma
Komutanı Mustafa Akpınar
, kurum amirleri katıldı.
Toplantıda muhtarların sıkıntılarından bahsedilirken, diğer kurum amirleri de muhtarların sorularını cevapladı.
Kaymakam Çağlar, her ay yapılan toplantıların ilçenin sorunlarına çözüm bulunması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.