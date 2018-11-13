13 Kasım 2018, 16:19
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Banaz'da Muhtarlar Toplantısı

Banaz

Banaz Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Birlik Meclis Toplantısı yapıldı.

Banaz Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Birlik Meclis Toplantısı yapıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya köy ve mahalle muhtarları ile Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar, kurum amirleri katıldı.

Toplantıda muhtarların sıkıntılarından bahsedilirken, diğer kurum amirleri de muhtarların sorularını cevapladı.

Kaymakam Çağlar, her ay yapılan toplantıların ilçenin sorunlarına çözüm bulunması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
13 Kasım 2018 Salı 16:19