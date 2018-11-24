Banaz'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Banaz
ilçesinde, öğretmenler günü düzenlenen törenle kutlandı.
Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve beraberindeki öğretmenler, Banaz Kültürpark
'taki Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Kültür Sarayı'nda kutlama programı yapıldı.
Törende konuşan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar
, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Programda mesleğe yeni başlamış öğretmenler adına sınıf öğretmeni Gülşah Alp, kıdemli öğretmenler adına ise sınıf öğretmeni Muharrem Yokuş konuşma yaptı.
Emekli olan öğretmenlere ödüllerin verilmesinin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Programa, Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Jandarma
Komutanı Mustafa Akpınar
ve öğretmenler katıldı.
Kültürpark,Banaz
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:11