Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı
Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.
05.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:50
PTT şubesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, EİKP Destek Programı kapsamında 422 vatandaşa 1000 lira ödemelerini, 325 vatandaşa da yaşlı ve engelli maaşı ödemelerini evlerine ulaştırdı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmalarını isteyerek, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracaklarını bildirdi.
Kaynak: AA