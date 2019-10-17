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Banaz'da tarla ziyareti

Banaz'da Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, tarla ziyaretlerinde bulundu, üreticilerle görüştü.

17.10.2019 16:46Banaz'da tarla ziyareti
Banaz'da Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, tarla ziyaretlerinde bulundu, üreticilerle görüştü.
Paşacık köyünde 1400 metre rakımdaki yaylada organik olarak yetiştirilen ürünleri inceleyen heyet adına açıklama yapan Kaymakam Çağlar, "İlçemizde son günlerde yaptığımız incelemelere göre üreticilerimiz, alternatif ürünler arayışı içinde. İlçemizde kazançlarını artırmak isteyen üreticilere bu gibi küçük çaplı denemeler yaptıkları ve diğer üreticilere örnek oldukları için kutluyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar ve karlı bir kazanç elde ederler." dedi.

Oğuz Alp Çağlar, İsmail Ünal, Banaz, Güncel

Kaynak: AA

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