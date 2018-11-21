Banaz'da Tiyatro Gösterisi

Uğurtan Sayıner Tiyatro ekibi "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" oyununu Banaz
ilçesinde sahneledi.
Banaz Belediyesinin katkılarıyla ilçeye davet edilen Uğurtan Sayıner Tiyatro ekibi, Banaz Kültür Sarayı'nda "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" oyununu sahneledi.
Tiyatroyu Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve vatandaşlar izledi.
Gösterinin ardından izleyiciler tarafından alkışlanan oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Banaz
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57