Banaz'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.
13.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:26
Uşak 'a bağlı Banaz ilçesinde toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Banaz ile Uşak arasındaki toplu ulaşımı sağlayan Banaz Özlem Tur Kooperatifine bağlı 56 araçta, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Kooperatif Başkanı Ahmet Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Tümer, yolculara kolonya ikramında bulunduklarını da ifade etti.
Banaz ile Uşak arasındaki toplu ulaşımı sağlayan Banaz Özlem Tur Kooperatifine bağlı 56 araçta, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Kooperatif Başkanı Ahmet Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Tümer, yolculara kolonya ikramında bulunduklarını da ifade etti.
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Kaynak: AA
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