Banaz'daki cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.
18.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:58
Uşak 'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.
Banaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan caddeler ve sokakları su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi. Diğer taraftan temizlik işlerinde çalışan personel de ilçedeki tüm iş yerlerine girerek dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.
Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için gerekli tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da gerekli önlemleri almaları için uyarıldığı söyledi.
Banaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan caddeler ve sokakları su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi. Diğer taraftan temizlik işlerinde çalışan personel de ilçedeki tüm iş yerlerine girerek dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.
Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için gerekli tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da gerekli önlemleri almaları için uyarıldığı söyledi.
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Kaynak: AA
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