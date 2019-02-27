Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Susuz Köyünü Ziyaret Etti

Banaz
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar
, Susuz
Köyü'nü ziyaret ederek süren yatırımları inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.
Susuz ilkokulunda öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden kaymakam Oğuz Alp Çağlar, okul müdürü Refik Tuncay'dan bilgi aldı.
Daha sonra köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Çağlar, iletilen talep ile sorunları dinledi.
Gazetecilere açıklama yapan Çağlar, "Fırsat buldukça köyleri ziyaret edip yatırımları yerinde görüyorum. Köylerimizin alt yapı sorunlarının büyük bölümü çözülmüş durumda. Yerinde tespitlerle ilave yatırımları planlıyoruz." dedi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA