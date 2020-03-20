Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü
Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.
20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.
Engin Oktay'ın cenazesi, köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki dönemdir köy muhtarlığı görevini sürdüren Oktay'ın 12 yıldır kanser tedavisi gördüğü bildirildi.
Engin Oktay'ın cenazesi, köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki dönemdir köy muhtarlığı görevini sürdüren Oktay'ın 12 yıldır kanser tedavisi gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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