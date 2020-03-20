Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü - Haberler

Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü

Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.

20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü
Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.
Engin Oktay'ın cenazesi, köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki dönemdir köy muhtarlığı görevini sürdüren Oktay'ın 12 yıldır kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli

Son Dakika Güncel Haberleri

Uludağ Üniversitesinde koronavirüs tedbirleri - Haber Çiçek suları virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor - Haber Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı - Haber Erciş'te cuma namazlarında camiler boş kaldı - Haber Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading