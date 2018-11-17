Banaz Müftülüğü Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Banaz
Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenledi.
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısı ile sabah saatlerinde Yeşil Banaz Camii önünden başlayan yürüyüş Evrendede Mesire Alanı'nda son buldu.
Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşe Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan, Özel İdare Müdürü İrfan Sargın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Müftü Karadoğan, yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri düzenli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sabah,Banaz
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:05