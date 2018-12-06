Banaz Müftülüğü Seminer Düzenledi

Banaz
Müftülüğü kadın hakları günü kapsamında seminer düzenledi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin katkısının sağlanması'" konulu seminerde İl Vaizi Yusuf Dokur ile Banaz Kur'an Kursları Sorumlusu Sadullah Murat konuşma yaptı.
Seminerde, ailelerin birlikteliğinin korunması ve özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için din görevlilerine düşen görevler değerlendirildi.
Seminere müftülük personeli ile imamlar katıldı.
Banaz
06 Aralık 2018 Perşembe 10:23