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Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi

Banaz Muhtarlar Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Eğitim ve Kültür Derneğinde Remzi Taşçı, başkanlığa yeniden seçildi.

13.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18Banaz Muhtarlar Derneğinde Remzi Taşçı, güven tazeledi
Muhtarlar Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Eğitim ve Kültür Derneğinde Remzi Taşçı, başkanlığa yeniden seçildi.
Dernek binasında yapılan kongrede, yeniden aday olan Hasan Köyü Muhtarı Remzi Taşçı ile Köyü Muhtarı Ramazan Yeter, başkanlık için yarıştı.
Remzi Taşçı, geçerli 48 oyun 28'inin alarak başkanlığa seçildi. Ramazan Yeter ise 18 oyda kaldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.
Remzi Taşçı, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, muhtarların birlik beraberlik içinde yoluna çalışmalara devam edeceğini söyledi.
Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Eşref Çelik, İl Genel Meclisi üyeleri Abdülkadir Kılınç ve Kürşat Ceylan da katıldı.

Hallaçlar, Banaz, Güncel

Kaynak: AA

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