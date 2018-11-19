Banaz Ziraat Odası Meclisi Toplandı

Banaz
Ziraat Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Banaz Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar
, Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Kaymakam Çağlar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Erdem ise, üreticilerin sorunlarını dile getirirken, "Üretim maliyetlerindeki artış çiftçileri olumsuz etkiliyor " dedi.
İki aylık mali durumun görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.
Banaz
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:40