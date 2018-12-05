Banazspor İçin Moral Gecesi Düzenlendi

Uşak
1. Amatör Küme Kırmızı grupta mücadele eden Banazspor için moral gecesi düzenlendi.
Banaz Akmonia Restaurant'ta düzenlenen gecede konuşan Banazspor Başkanı Kazım Çetin grupta liderliklerini sürdürdüklerini belirterek, oyuncuları kutladı.
Bir üst lige çıkmak istediklerini söyleyen Çetin, ilçe sakinlerinden takıma destek istedi.
Belediye Başkanı Zafer Arpacı
takımın başarılarından memnuniyet duyduklarını, şampiyon olarak BAL Ligi'ne çıkmaları halinde gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın da katıldığı gecede yöresel sanatçılar oyun havaları seslendirdi.
Banaz,Uşak
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:03