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Bandırma Belediyesi hastaların iller arası ulaşımını sağlamaya başladı

Bandırma Belediyesi, kendi aracı olmayan ve tedavi süreci için iller arası seyahat etmesi zorunlu onkoloji hastalarının ulaşım ihtiyacını karşılamaya başladı.

31.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Bandırma Belediyesi hastaların iller arası ulaşımını sağlamaya başladı
Bandırma Belediyesi, kendi aracı olmayan ve tedavi süreci için iller arası seyahat etmesi zorunlu onkoloji hastalarının ulaşım ihtiyacını karşılamaya başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, onkoloji hastası olan ve farklı bir şehirde tedavi görmesi gereken vatandaşlar Bandırma Belediyesi tarafından gidecekleri yere götürülecek.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan uygulamayla, farklı bir şehirde tedavi görmesi gereken vatandaşların Bandırma Kaymakamlığından "Seyahat İzin Belgesi" almaları gerekiyor.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Tolga Tosun, hijyen kurallarına uygun oluşturulan araçlarla vatandaşların ilgili hastanelere götürüleceğini belirtti.
Belediye olarak önlemlerini aldıklarını bildiren Tosun, "Devletimiz de her geçen gün tedbirleri artırıyor. Hepimiz bu salgına karşı tedbirlerimizi dikkatli bir şekilde aldığımızda bu zor günleri birlikte dayanışma içerisinde kolayca atlatabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bandırma Belediyesi, Bandırma, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Bandırma Belediyesi hastaların iller arası ulaşımını sağlamaya başladı - Haberler
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