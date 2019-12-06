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Bandırma Belediyesi'nden "Robotik Kodlama Eğitimine" destek

Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi" kapsamında kullanılacak olan teknolojik cihazları Belediye Başkanı Tolga...

06.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:14Bandırma Belediyesi'nden
Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi" kapsamında kullanılacak olan teknolojik cihazları Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'a teslim etti.
Bandırma Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen teslim sırasında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediyesi'ne okullara verdiği destekten dolayı çok teşekkür etti.
Ekipmanlarla öğrencilere faydalı eğitimlerin verileceğini vurgulayan Aslan, "Hem özel eğitimde hem de temel eğitime robotik kodlama faaliyetlerimiz için bu materyallerimizi kullanacağız." dedi.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da gençlerin, öğrencilerin eğitimlerine ve teknolojiden faydalanmalarına her zaman destek vereceklerini dile getirerek, "Çocuklarımızın analitik zekaya erken yaşta başlayıp teknoloji ile birlikte Türkiye'nin önünü açacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Bandırma, Teknoloji

Kaynak: AA

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