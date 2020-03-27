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Bandırma Belediyesi sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda yardımı yaptı

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda bulunan yardım paketi gönderdi.

27.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:41
Bandırma Belediyesi sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda yardımı yaptı

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda bulunan yardım paketi gönderdi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçen ve özverili bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, "Bu zor günde ve zor görevde gayretle çalışan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve kendilerine Bandırma adına teşekkür etmek mahiyetinde, çalışırken daha güvende olacakları teçhizatları hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Tosun, 2 bin maske, 1000 çift eldiven, 100 sıvı geçirmez tulum, 20 çift çizme, 150 litre el dezenfektanını Bandırma Devlet Hastanesine teslim ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca belediye kafemizin mutfağında hazırlanan 130'u devlet hastanemize, 30'u özel hastane personeline olmak üzere 160 sandviç, portakal suyu ve muzdan oluşan menüyü teslim ettik. Sağlık çalışanları gibi yine özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerine, zabıtalara, dezenfekte için çalışan personele ve adını sayamadığımız tüm emekçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu zor günleri birlikte atlatacak, verdiğimiz emeklerin gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız."

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Kaynak: AA

Etiketler: Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Bandırma, Sağlık

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