Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bandırma Belediyesi sokak aralarında kurulan üç semt pazarını kapattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mahalle aralarına kurulan pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmaması yönünde karar alındı.

27.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:24
Bandırma Belediyesi sokak aralarında kurulan üç semt pazarını kapattı

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, mahalle aralarına kurulan pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmaması yönünde karar alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak aralarına kurulan pazartesi, perşembe ve cuma pazarının kaldırılmasına karar verildi.

Açıklamada, bu pazar yerindeki esnaflar, İhsaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çalışabileceği belirtildi.

En geç 19.00'a kadar hizmet verilecek olan pazar yerlerinde, ambalajsız satılan ürünlerin vatandaşlara temas edilmeden hijyen koşullarına dikkat edilerek sunulacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bandırma Belediyesi sokak aralarında kurulan üç semt pazarını kapattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: - 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - Haber 16:52: Erzurum'da 185 kişilik belediye ekibi, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor - Haber 16:51: ANTALYA Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış - Haber 16:51: Milletvekili Tutdere'den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama - Haber 16:50: BARTIN Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:14: İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler