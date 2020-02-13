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Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) arasında danışmanlık, bilimsel araştırma, kurum içi eğitim, sertifika programları, ulusal ve uluslararası projeleri konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

13.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:40Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü
Belediyesi ve Bandırma Onyedi Üniversitesi (BANÜ) arasında danışmanlık, bilimsel araştırma, kurum içi eğitim, sertifika programları, ulusal ve uluslararası projeleri konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
İş birliği protokolü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, düzenlenen törenle Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından imzalandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye olarak kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla ortak akıl ve uyum içinde olduklarını ifade etti.

Bandırma Belediyesi, Bandırma, Eylül, Teknoloji

Kaynak: AA

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