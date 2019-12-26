Haberler » Ekonomi » Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: 'Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı' - Ekonomi

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: "Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı"

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 59 pay ile lider konumda olduğuna işaret ederek, "Çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır.

26.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:28 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi:
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi, 'nin dünya bor pazarında yüzde 59 pay ile lider konumda olduğuna işaret ederek, "Çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır." dedi.
Etibank, Eti Holding, Eti Bor ve Eti Maden emeklileriyle Eti Maden Şehir Misafirhanesi'nde bir araya gelen Yahşi, burada yaptığı konuşmada, Bandırma Bor İşletmesinin yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olduğunu belirtti.
Yahşi, elle kumanda edilen makinelerden tam otomatik makinelere geçtiklerini aktararak, "Artık üretimde son model teknolojik cihazları, yazılımları kullanıyor, katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Dünya bor pazarında yüzde 59 payla lider konuma yükseldik. Bandırma Bor İşletmesi yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olmuştur. Şüphesiz bunda sizlerin de çok büyük katkıları vardır." dedi.
Bor Karbür Tesisinin temelinin atıldığını hatırlatan Yahşi, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla Bandırma'da 8 fabrikada 12 çeşit bor ürünü üretip tüm dünyaya satıyoruz. Boron toz deterjanını 25 Ocak 2019 tarihinde piyasaya sürmüştük. Kısa bir süre önce de renkli, beyaz toz deterjanın yanına renkli beyaz sıvı Boron'u ekledik. Bu ürünleri sizler sayesinde bu kurumda birlikte geliştirdik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artık çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır. Birkaç aya kadar bulaşık makineleri için deterjan üretmeye de başlıyoruz."
Münir Yahşi, bu ürünlere herkesin sahip çıkması ve tavsiye etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bandırma, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

22:12   Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: "Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı" - Ekonomi
21:40   Süper Loto çekildi (2) - Ekonomi
21:34   Süper Loto çekildi (1) - Ekonomi
21:33   Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil - Ekonomi
20:48   Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak - Ekonomi
20:40   Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Ekonomi
20:34   MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Ekonomi
19:51   Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu - Ekonomi
19:28   Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi - Ekonomi
18:52   Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez - Ekonomi
26.12.2019 22:30:07