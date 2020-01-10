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Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

10.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:36Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.
Tosun, bir otelde düzenlenen programda ilçedeki gazetecilerin gününü kutladı.
Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Tosun, gazetecilerin kamunun aydınlatılması ve gerçeklerin yansıtılması görevini üstlendiğini kaydetti.
Tosun, "Sizlerden isteğim eşit ve adaletli olmanız. Eleştiriye açık bir yapıya sahibim. Sizlerin yaptığı eleştirilerden yararlanıyorum. Belediye olarak basınını her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tolga Tosun, Bandırma, Güncel

Kaynak: AA

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