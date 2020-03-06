Bandırma'da 7 işitme engelli, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrendi

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde 7 işitme engelli, İlçe Müftülüğünün açtığı kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrendi. Müftülük
tarafından engelli vatandaşlar için açılan kursta eğitimini tamamlayanlar için "Kur'an'a Geçiş" töreni düzenlendi.
Bandırma Müftülüğünde yapılan törende konuşan İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, hiçbir şeyin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye engel olmadığını belirtti.
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Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Duygu Ay da arkadaşlarının kısa sürede Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.