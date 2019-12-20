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Bandırma'da "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı.

20.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:06 Bandırma'da
Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı.
Bandırma Kapalı Çarşısında başlayan etkinliğin açılışına, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu, belediye meclis üyeleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı.
Üç gün boyunca açık kalacak olan tanırım günleri etkinliğinde, çeşitli hediyelik eşyalar, ev dekorasyon ürünleri, tekstil, takı ve kozmetik ürünleri, el işi örgü, nakış ve oya işleri, butik pasta ve kurabiyeler gibi çeşitli gıda ürünleri Bandırmalıların beğenisine sunulacak.
Organizasyondan elde edilen gelirler ise sosyal sorumluluk projelerinde ve kadın girişimcilere destek amaçlı kullanılması planlanıyor.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, açılışta yaptığı konuşmada bu tür bir organizasyonun piyasa canlılığını sağlamak ve ekonomik gelişime lokal çözümler üretmek adına önemli organizasyon olduğunu söyledi.

Tolga Tosun, Bandırma, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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