Bandırma'da Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesi'nde " Atatürk
'ü Anmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Sergisin açılışına Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir
Boz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe
ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreninde, sergiyi düzenleyen topluluk üyesi öğrenciler fotoğraflar hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi.
Sergi, 14 Kasım'a kadar üniversite merkez yerleşkesinde yer alan fuaye alanında ziyaretçilere açık olacak.
Eylül,Mustafa Kemal Atatürk,Bandırma