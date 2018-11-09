09 Kasım 2018, 19:58
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Bandırma'da Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bandırma

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde "Atatürk'ü Anmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde " Atatürk'ü Anmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Sergisin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde, sergiyi düzenleyen topluluk üyesi öğrenciler fotoğraflar hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi.

Sergi, 14 Kasım'a kadar üniversite merkez yerleşkesinde yer alan fuaye alanında ziyaretçilere açık olacak. Eylül,Mustafa Kemal Atatürk,Bandırma
09 Kasım 2018 Cuma 19:58