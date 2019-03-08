Bandırma'da Bekçiler Göreve Başladı

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Bandırma'da istihdam edilen bekçiler göreve başladı.İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, bekçileri makamlarında kabul etti.Yazar, kabulünde yaptığı konuşmada, halkla iç içe olacak bekçilerin vatandaşın mal ve canlarını koruma hususunda gayret içinde, ilçenin asayiş ve huzuruna katkıda bulunacağını dile getirerek, görevlerinde başarılar diledi.Duran ise 4 bekçinin eğitiminin devam ettiğini belirtti.Bekçilerin toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında aktif rol oynayacağını aktaran Duran, "5 haftalık eğitimden geçen 20 çarşı ve mahalle bekçisi, görevine başladı." dedi.