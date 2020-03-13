Bandırma'da belediye etkinliklerine koronavirüs ertelemesi
Ülkemizde yaşanabilecek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Bandırma Belediyesi tarafından planlanan bazı etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi.
13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Ülkemizde yaşanabilecek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Bandırma Belediyesi tarafından planlanan bazı etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinlikler için çok yoğun olarak kullanılan Barış Manço Kültür Merkezi ve Santral Kültür Merkezi de mart ayı sonuna kadar kapatıldı.
Bandırma Belediyesi tarafından Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler de, bu kapsamda ileri bir tarihe ertelendi.
Bu etkinliklerin yanı sıra, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen bütün kurslar ile Tunç Başaran Kültür Merkezi'ndeki çalışma salonları da mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Eğitim Destek Evi'nde de eğitime iki hafta ara verildi.
Belediye Başkanı Tolga Tosun, koronavirüs tehdidi nedeniyle kentimizde de belediye olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek vatandaşlarımızın yaşanabilecek salgın tehlikesinden korunması için bundan sonra da konuyu titizlikle takip edeceklerini söyledi.
Bandırma'nın kültür ve sanat alanında bir marka kent kimliğini güçlendirecek etkinliklerin de bu kapsamda ertelendiğine dikkat çeken Başkan Tolga Tosun, "Belediye bünyesinde sürdürülen kurslar ve halk oyunları, tiyatro gibi sanat gruplarının çalışma yaptıkları salonlar da mart ayı sonuna kadar geçici olarak kapatılmıştır. Eğitim Destek Evi de iki hafta hizmet vermeyecektir. Kentimizdeki kurum ve kuruluşların etkinliklerini gerçekleştirdiği Barış Manço Kültür Merkezi ve Santral Kültür Merkezi de Mart ayı sonuna kadar kapatılmıştır." dedi.
Bandırma Belediyesi tarafından Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler de, bu kapsamda ileri bir tarihe ertelendi.
Bu etkinliklerin yanı sıra, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen bütün kurslar ile Tunç Başaran Kültür Merkezi'ndeki çalışma salonları da mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Eğitim Destek Evi'nde de eğitime iki hafta ara verildi.
Belediye Başkanı Tolga Tosun, koronavirüs tehdidi nedeniyle kentimizde de belediye olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek vatandaşlarımızın yaşanabilecek salgın tehlikesinden korunması için bundan sonra da konuyu titizlikle takip edeceklerini söyledi.
Bandırma'nın kültür ve sanat alanında bir marka kent kimliğini güçlendirecek etkinliklerin de bu kapsamda ertelendiğine dikkat çeken Başkan Tolga Tosun, "Belediye bünyesinde sürdürülen kurslar ve halk oyunları, tiyatro gibi sanat gruplarının çalışma yaptıkları salonlar da mart ayı sonuna kadar geçici olarak kapatılmıştır. Eğitim Destek Evi de iki hafta hizmet vermeyecektir. Kentimizdeki kurum ve kuruluşların etkinliklerini gerçekleştirdiği Barış Manço Kültür Merkezi ve Santral Kültür Merkezi de Mart ayı sonuna kadar kapatılmıştır." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Bandırma Belediyesi, Bandırma, Güncel
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