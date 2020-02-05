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Bandırma'da bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

05.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:00Bandırma'da bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi
'in ilçesinde jandarma tarafından bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi.
Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçlarına engel olmak amacıyla jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bandırma'ya kırsal Sahilyenice Mahallesi'nden kaçak midye getirileceği yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.
Sahilyenice'de durdurulan kamyonette bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirilerek, araçta bulunan D.D. ve F.D'ye idari para cezası uygulandı.
ekiplerince muhafazaya alınan midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek denize bırakılması sağlandı.

Balıkesir, Jandarma, Bandırma, Güncel

Kaynak: AA

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