Menü
Haberler ›› Güncel ››Bandırma'da camilere korona virüs önlemi - Güncel

Bandırma'da camilere korona virüs önlemi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesinde Belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.

13.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:42
Bandırma'da camilere korona virüs önlemi
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesinde Belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Bandırma'da corona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışamalar kapsamında Haydar Çavuş Camii, Sofuoğlu Camii, Müftülük Camii, Yunus Emre Camii, Dersaadet Camii, Hacıyusuf Camii, Levent Camii, İhsaniye Camii, Çınarlı Şevkiye Camii, Çınarlı Yeni Camii, Genç Osman Camii, 100. Yıl Camii, 100.yıl Yeni Camii, Tır Parkı, Çocuk Parkları, Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Devlet Hastanesinde, ilaçlama yapıldı. Ayrıca Arazöz ile tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkandı.

Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesinin engellendiği, ekiplerin kentin tehlikeyle karşılaşmaması için günde ortalama 14 saat çalıştıkları ifade edildi. Çalışmaların corona virüs tehditi bitene kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Camii, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı