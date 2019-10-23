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Bandırma'da "Durakta Matematik Projesi"

Bandırma ilçesinde, matematiğin hayatın her alanına yayılması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" hayata geçirildi.

23.10.2019 13:40Bandırma'da
Bandırma ilçesinde, matematiğin hayatın her alanına yayılması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" hayata geçirildi.
Cumhuriyet İlkokulunda matematik öğretmeni Mukaddes Karip ve eşi Mehmet Karip tarafından çizimlerin ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler hazırlandı.
Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki otobüs durağına Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Akgül tarafından bu afişlerden asıldı.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Onur, "Bu örneğin ülkemizdeki ve bölgemizdeki diğer okullarda da sürmesini ve öğrencilerimizin bu olanaktan faydalanmasını istiyoruz." dedi.

Bandırma, Teknoloji

Kaynak: AA

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