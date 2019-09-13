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Bandırma'da iş insanı intihar etti

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

13.09.2019 15:11Bandırma'da iş insanı intihar etti
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
İlçenin mobilya sektöründe önde gelen şirketlerinden birinin sahibi olan 3 çocuk babası İrfan B., Yeni Mahalle'deki evinde, kendini iple kalorifer borusuna astı. İrfan B.'yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi. İrfan B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İrfan B.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.



Yeni Mahalle, Bandırma, Güncel

Kaynak: DHA

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