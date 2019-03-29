Bandırma'da Kitap Tanıtımı

Bandırma Belediyesi
Kültür Yayınları kapsamında üç kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı.
Belediye Nikah Salonu'ndaki etkinlikte, araştırmacı gazeteci-yazar Önder Balıkçı ve Ahmet Pesen
'in kaleme aldığı "Bandırma'da Sporun Nefesi", Ersoy Erdoğan'ın yazdığı "Bir Köyün Hikayesi: Dutliman" ve 1951 yılında Pakize Başaran tarafından "Benim Doktorum" ismiyle kaleme alınıp "Ateş Parçası" adıyla basılan aşk romanı tanıtıldı.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun
Mirza, eski Balıkesir Milletvekili Namık Havutça
'nın yanı sıra 1979 ve 1985 yıllarının Bandırmalı Kırkpınar
başpehlivanı Sabri Acar'ın da hazır bulunduğu etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, sanat ve kültürün önemini vurgulayarak, 5 yıllık süre içinde 28 kitabın basılmasını sağlayan Mirza'yı ve tanıtımı yapılan kitapların yazarlarını tebrik etti.
Belediye Başkanı Mirza ise kültür ve sanat alanında da çok önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Üç ayrı kitabı aynı anda tanıtıyoruz. Bu kentin duayen gazetecileri olan Ahmet Pesen ve Önder Balıkçı'nın çok sayıda kitabı bulunuyor. Tanıtımını yaptığımız 'Bandırma'da Sporun Nefesi', Bandırma'da sporla ilgilenenler için çok güzel bir eser oldu. Ersoy Erdoğan, Dutliman'ın hikayesini yazdı ki ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Dutliman, herkesin görmesini dilediğim çok güzel bir mahallemiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Pakize Başaran'ın ise Bandırma'da ve bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Bandırma için çok büyük bir değer. Ünlü yönetmen Tunç Başaran
'ın annesi. 17 kitabı bulunuyor. 1951 yılında, 'Benim Doktorum' ismiyle basılan kitabını, kendi isteğiyle asıl ismi 'Ateş Parçası' olarak yeniden bastık. Pakize Başaran'ı, Türk edebiyat tarihinde aşk romanı yazarları arasına sokan bu kitabının sonunda kendi fotoğrafları da yer alıyor. Kendisine bundan sonra da sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."
Bandırma Belediyesi, Bandırma, Kültür Sanat
Kaynak: AA