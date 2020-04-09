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Bandırma'da korona virüse karşı kırkayaklı ilaçlama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi işlemleri sürüyor.

09.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
Bandırma'da korona virüse karşı kırkayaklı ilaçlama
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi işlemleri sürüyor.

Bandırma'da salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde dezenfektan ve ilaçlama çalışmaları özel olarak getirtilen Yeni İlaçlama Aracı Kırkayak ile daha etkin bir şekilde yerine getiriyor. Öğlen saatlerinde dezenfekte işlemine başlayan ekipler kentin ana caddelerinde çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların yeni araç ile birlikte kentteki tüm mahallelerde hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan İlaçlama Aracı, Bandırma'daki çalışmalarının ardından Ankara Büyükşehir Başkanı Av. Mansur Yavaş'ın talebiyle Başkent cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere Ankara'ya da gidecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Ankara, Güncel
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