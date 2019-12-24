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Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100. Yıl Mahallesi Çocuk Parkı'nın duvarları boyandı.

24.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:18 Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100. Yıl Mahallesi Çocuk Parkı'nın duvarları boyandı.
Bandırma Belediyesi ile Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokolle çocuk parkının duvarları renklendirildi.
Etkinlikte ayrıca okul bünyesindeki özel eğitim sınıfı öğrencilerince atık malzemeler kullanılarak hazırlanan kuş yuvaları belediye personeli tarafından ağaçlara yerleştirildi.
Çalışmaların ardından çocuk parkında okul yetkilileri ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, hem çocukların hayal gücünün duvarlara yansıması hem de parkların güzel bir görünüme kavuşması için bu projeye destek verdiklerini söyledi.

Anadolu Lisesi, Çocuk Parkı, Bandırma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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