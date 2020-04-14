Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maskelerin çevre kirliliği oluşturmaması için farklı noktalara atık kutuları yerleştirildi.
14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılmış maske ve eldivenlerin çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belediye hizmet binası, kaymakamlık, kapalı pazar yeri, çarşı zabıta merkez noktası gibi alanlara atık kutusu konulduğu, böylece kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Kaynak: AA