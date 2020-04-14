Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maskelerin çevre kirliliği oluşturmaması için farklı noktalara atık kutuları yerleştirildi.

14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maskelerin çevre kirliliği oluşturmaması için farklı noktalara atık kutuları yerleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılmış maske ve eldivenlerin çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belediye hizmet binası, kaymakamlık, kapalı pazar yeri, çarşı zabıta merkez noktası gibi alanlara atık kutusu konulduğu, böylece kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
Haberler ›› Güncel ››Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklaması - Haber 12:15: Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş için başsağlığı mesajı - Haber 12:15: Amik Ovası'nda pamuk ekimi başladı - Haber 12:15: Osmaniye'de telefon dolandırıcısı yakalandı - Haber 12:14: Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber