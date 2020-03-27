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Bandırma'da Meclis Toplantıları 3 ay süreyle ertelendi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle Bandırma Belediyesi Meclis toplantılarını 3 ay süreyle ertelediğini açıkladı.

27.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:06
Bandırma'da Meclis Toplantıları 3 ay süreyle ertelendi
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Türkiye 'de de görülen korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle Bandırma Belediyesi Meclis toplantılarını 3 ay süreyle ertelediğini açıkladı.

Bandırma Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yurt çapında alınan önlemler dolayısıyla her ay düzenlenen Belediye Meclis Toplantılarını Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirmeyecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgeyle yaşanan salgının önlenmesi ve vatandaşlarımızın sağlık güvencelerinin korunması amacıyla; Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahali İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclisleri'nin Nisan, Mayıs ve Haziran oturumlarının ertelendiği belirtildi. İlgili genelde ayrıca Mahali İdarelerin görevlerini aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlık tedbirlerinin alınması kaydıyla olağan üstü toplantı yapılmasına izin verilebileceği kaydedildi" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bandırma Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Politika

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